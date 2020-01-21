Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor
Fatih Terim'in ardından taraftarların da geri dönüşüne yeşil ışık yaktığı Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor.
Fatih Terim'in, Denizlispor maçı sonrası "Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı" sözlerinin ardından dün de Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan bir açıklama yayınladı. "Bu transferde Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır" diyen ultrAslan, "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadesini kullandı.
BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Milli futbolcu da Twitter hesabından yanıt verip, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" mesajını yazarak geri dönüşünün fitilini ateşledi. Yönetimin, bugün Arda'nın transferini açıklaması bekleniyor. Arda Turan, 9 yıl sonra yuvaya dönmüş olacak.
HAGI İLE SİNYALİ VERDİ
Arda, ultrAslan'ın destek çağrısına, G.Saray'da top toplayıcılık yaparken Hagi'nin gol attığı maçta sevindiği bir fotoğrafını paylaşıp "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" mesajını verdi.
EN KARLISI GALATASARAY
2019-2020 sezonu için ilk 6 ayın finansal raporları açıklandı. Galatasaray 75.8 milyon TL ile en çok kâr eden kulüp oldu. Trabzonspor 69 milyon TL, Fenerbahçe de 26.6 milyon TL kâr etti. Beşiktaş'ın ise 151 milyon TL zarar ettiği açıklandı.
(Sabah)
Haber Videosu: Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor
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Arda bu şansı iyi değerlendirecek bundan eminim ortalığı silip süpürecek fener maçında da gol atıp galatasarayı şampiyonluğa taşıyacak aktörlerden biri olacak. :)Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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galatasarayda seçim olsada başkanla imparator gitse artık. yoksa rezilliklere rezillik eklenmeye devam ediyorCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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kendi yaptığınız hatır transferinizin arkasında kendiniz durun. bütün taraftarı niye karıştırıyorsunuz?Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Mideleri geniş bu conconların. Belhanda yı da alkışlamışlardı gerçi bunlar ne kadar rezilsaray...Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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ya trabzonlusun ya jimnastik kulübü yada fenevli. . . alper pödük fb taraftarina küfür edip üstlerine sut cekti sonra fb''ye transfer oldu onu alkisladiniz. bjk emek hirsizi burak diyordu simdi alkiyliyor buraki. trabzon da ayni buraki yine aldi okadar olaydan sonra ve alkisladilar!! demek istedigim o ki hepiniz midesizsiniz!! ben sirf gs''liyim diye arda fatih ikilisinin milli takimda yaptiklarini görmezden gelmiyorum! Hastaneyi silahla basan magandayi savunmuyorum!!6 9 Yayından Kaldır
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türk futbolundan igreniyorum artik. . . trabzon ve besiktas buraki alip ne kadar yüzsüz midesiz oldugunu gösterdi hem yönetim hem tarftar. . . simdi GS de aynisini yapiyor! milli takimda arda fatih ikilisi millete ihanet ettiler!! arda tr''ye geldi silahla hastane basti, gs macinda düsman gibi oynadi hakemleri tehdit etti. hirsli oynayabilir ama düsmanca tavirlar sergiledi! futbolu barcelonada birakacakti :)) ne ardaymis be adam 4 senedir top oynamiyor neymis eski arda olacakmis :)) bekleyin olur :)Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Bir Galatasaray Taraftarı Olarak Söylüyorum Almayın Büyük Hata Yapıyorsunuz !Cevap Yaz 17 18 Yayından Kaldır
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Gülen surat, 2. şans derken neyin kastedildiğini anlamayacak kadar cahilsin.bir de kalkmış yorum yapıyorsun.1 4 Yayından Kaldır
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Arda 2 şansı Barcelona transferinde kullandı. İnsanın şansı hep olmaz6 1 Yayından Kaldır
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Böyle hataya can kurban.inşallah hayattaki en büyük hatamız insanlara 2. şans vermek olur4 6 Yayından Kaldır