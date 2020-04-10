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Arda Turan, Spor

Arda Turan söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı

Arda Turan: "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik""Asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu farketmeksizin sağlık personelimize"İSTANBUL, - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs...

10.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:07
Arda Turan söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı

Arda Turan: "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik"

"Asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu farketmeksizin sağlık personelimize"

İSTANBUL, - 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında futbolcu Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan maske dağıtırken fotoğraf paylaşan Arda Turan,  "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi kivarsınız. Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu farketmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız" dedi.

Kaynak: DHA

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