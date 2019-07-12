Arda Turan konusunda devreye Albayrak girdi, Terim'i ikna etti
Galatasaray'da eski oyuncu Arda Turan'ın takıma dönmesi konuşuluyordu. Ancak Terim'in bu konuda geri adım atmaması sonrasında devreye Abdurrahim Albayrak'ın girdiği ve olayın tatlıya bağlanarak milli futbolcu için geri dönüş kapısının açıldığı öğrenildi.
Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri dönüyor.
BUZLAR ERİMİŞTİ
Takvim'de yer alan habere göre; Milli Takım'da yaşanan krizin ardından Arda Turan'la Fatih Terim'in arası açılmıştı ve ikili uzun bir süre konuşmamıştı. Ancak aylar önce babasını kaybeden Fatih Terim'e telefon edip başsağlığı dileyen Arda Turan'la deneyimli hocanın arasında buzlar erimişti.
Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı. Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
ÖNCE ATLETICO SONRA BARCELONA
Arda Turan, Galatasaray'dan Atletico Madrid'de 2011-2012 sezonunun başında transfer olmuştu. Arda Turan, gösterdiği başarılı performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutmuştu.
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Arda turan Galatasaray sevdalısıdır kim aksini idda ederse Galatasaray düşmanıdır benim gözümdeCevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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HataCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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Ne komik ya..zaten bizim Süper Ligimizde Antrenörün sözü geçmez..ama devam edin GS Yönetimi..ne kadar Problem Futbolcu varsa, hakkìnì vermeyen Futbolcu varsa alìn. Toplayìn ÇöpleriCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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Taraftarın yarısının bukadar nefret ettiği bir adamı almayınCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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İmparator varken floradan içeri falan giremez, sağda solda çıkan haberlere bakmayın, Arda bizden uzak Allah a yakın olsun. Eşi ve Oğlu ile mutlu bir hayat dileriz. Düşman değiliz ama kırgınız.Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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bu futbolcu gelirse galatasarayı izlememCevap Yaz 48 39 Yayından Kaldır
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sen izlesen ne izlemesen ne cokta tın22 18 Yayından Kaldır
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Katiliyorum26 18 Yayından Kaldır
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ARDA GELİRSE GS BIRAKACAM MAFYA KILIKLICevap Yaz 32 33 Yayından Kaldır
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İnşallah bırakırsın.işte sizin gs sevginiz bu kadar basit.istemediğiniz en küçük şeyde bırakırım diyorsunuz.ama arda heryerde cimbomluyum diye bağırdı.bu bile arda’nın gs formasını sonuna kadar hakettiğinin kanıtıdır.arda inşallah yuvasına döner ve sen de git kanat taktır kendine...kuşlara selam söyle.17 14 Yayından Kaldır
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