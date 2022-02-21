Arda Turan'ın Fatih Terim paylaşımı taraftarları çileden çıkardı: Keyifler çok yerinde

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, maçın kadrosunda olmayan Arda Turan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyaya damgasını vurdu.

10 Ocak günü Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, daha önce birlikte çalıştığı Necati Ateş, Mert Çetin, Şükrü Hanedar gibi isimlerle yemekte buluştu. Takımının Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan ve İzmir'e götürülmeyen takım kaptanı Arda Turan da bu yemekte yer alan isimlerden biriydi. Yıldız futbolcu, Instagram hesabından Fatih Terim ile çekilmiş olan fotoğrafını paylaştı.

"TAKIM KÜME DÜŞMEMEYE OYNARKEN KEYİFLER ÇOK YERİNDE"

35 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Küme düşme potasını yakındıran ilgilendiren maçta Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, taraftarlar bu zorlu maç öncesi Fatih Terim ile birlikte gülerek poz veren Arda Turan'a yoğun tepki gösterdi. "Takım küme düşmemeye oynarken keyifler çok yerinde. Yazık", "Arda Turan futbol oynamak dışında her şeyi yapıyor", "Kulübün durumundan memnunlar ki, organize şekilde kahkahalar içindeler" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

O ANLAR HATIRLATILDI

Öte yandan bazı taraftarlar, Arda Turan'ın bu paylaşımının normal bir paylaşım olduğunu dile getirip Başkan Burak Elmas'ın Domenec Torrent ile antrenmanda kahkahalar atmasını hatırlattı.

AHMET ÇAKAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuyla ilgili konuşarak "Milyonlarca Galatasaray taraftarı kan ağlıyor Arda Turan'ın yaptığı paylaşımlara bak" dedi. Çakar'ın bu sözleri taraftarlar arasında yoğun bir ilgi gördü.