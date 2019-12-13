: Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı!

13.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:33

TRT Spor spikeri ve yorumcusu Ersin Düzen, Milliyet gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Düzen, "Arda Turan'ın hocanın elini öpmesi ve sonrasında hocanın sonrasında yaptığı açıklamalar buzların eridiğini gösteriyor. Galatasaray'a dönmesi konusunda pek emin değilim Arda'nın Galatasaray'a geri dönebileceğini düşünmüyorum. Arda eğer Başakşehir'den ayrılacaksa bana göre Galatasaray'a değil Beşiktaş'a daha yakın.'' dedi. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Deneyimli oyuncunun adı son günlerde Galatasaray ile anılıyordu.

"BEŞİKTAŞ'I 2. YARIDA FAVORİ GÖREBİLİRİZ"

Düzen, "Transferde ekonomik olarak problem var ama 1-2 takviye yapabilirlerse Beşiktaş'ı 2. yarıda daha favori görebiliriz. Bir öz eleştiri dile getireyim ben Beşiktaş'ın üst üste 3 maç kazandığını görmekte zorlanabiliriz demiştim çünkü o günkü Beşiktaş böyle bir sinyal vermiyordu bize ama bugün öyle bir Beşiktaş yok artık karşısına çıkan rakipler önlem almaya başladı.'' ifadelerini kullandı.

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