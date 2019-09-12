Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu

12.09.2019 10:00

Berkay Şahin ile 2018 yılının Ekim ayında ağır bir tartışmaya yaşayan, hatta kavganın boyutunu artırarak ünlü şarkıcıyı hastanede silahla tehdit eden Arda Turan'ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza çok geçmeden Avrupa basınında yer aldı.

"BEKLENEN OLDU HAPİS CEZASI ALDI"

Açıklanan kararı yakından takip eden İtalyan medyası Arda Turan hakkında 'Beklenen oldu hapis cezası aldı' manşetleri atarken, tecrübeli futbolcunun bir dönem 34 milyon euroya transfer olup şimdilerde piyasasının 1 milyon euro'lara kadar düşmesi ayrıca ele alındı. Futbol kariyerinde düşüş yaşayan Arda Turan'ın 'sözlü taciz' olayı büyük yankı uyandırırken, 32 yaşındaki futbolcunun 2 Eylül'de yıllık maaşında yüzde 50 indirime gitmişti.

MARCA BÖYLE DUYURDU

Marca, lisanssız silah taşıma sebebiyle Arda'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini okuyucularına duyurdu. Haberde Arda'nın Türkiye'nin ünlü şarkıcısı Berkay'la yaşadığı olay sonrası hapis cezasına çarptırılmak zorunda kalmayacağı ifade edildi.

Arda'nın silahın kazara ateşlendiğini iddia ettiğini yazan Marca, bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına da yer verdi.

"YARALANMADAN MAHKUM EDİLDİ"

Mundo Deportivo da Arda'nın barda kavga ettiği Berkay'la olan davasının sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. Gazete, Turan'ın taciz suçundan beraat ettiğini ancak Berkay'ın burnunu kırdığı için kasıtlı yaralamadan mahkum edildiği bilgisine yer verdi.