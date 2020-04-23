Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Kariyerinde birçok kez hata yaptığını belirten milli futbolcu Arda Turan, kariyeri ile ilgili, "Bittiğim falan yok. 2 ay iyi idman yaptıktan sonra, en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir formasını giyen Arda Turan, Habertürk'e karantina günleri, Fatih Terim, kariyeri ve gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

– Karantina günlerin nasıl geçiyor?

"Karantina günlerimde ev işlerine yardım etmeye başladım ufak ufak. İlk başlarda öyle değildi ama. Hamza tabii sabahları erken kalkıyor. Biraz o yüzden uyku saatlerim değişti. Evde egzersizler yapmaya çalışıyorum. Kilo durumu çok etkiliyor. Bizim metabolizmamız biraz hızlı çalıştığı için buna yardımcı olacak şeyler yapıyorum. Puzzle yapmaya başladık. Yakınlarımıza da evde kal tavsiyesinde bulunuyoruz sık sık."

– Fatih Terim'le hastalık sürecinde görüştün mü?

"Hocamla hep görüşme durumum oldu. Birkaç kere telefonda konuştuk, birkaç kere de mesajlaştık. Güçlü bir adam, güçlü bir karakter olduğunu zaten biliyoruz. Bu virüsü kendisine yakışacak şekilde yendi. İnsanlara örnek olacak davranışlarından bir tanesini daha yaptı. O yüzden, hem eşim hem ben bu olaya çok üzülmüştük. Hocamın bir an önce sağlığına kavuşması bizim için çok önemliydi. Hoca yine herkese çok güzel şekilde örnek oldu.

– Futbolcuların maaşlarında indirime gitmesi konusunda neler düşünüyorsun?

"Yüzde yüz ki, futbolcular bu durumlarda açlıktan ölmezler. Ama futbolcularında bizim bilmediğimiz, geniş aileleri, bakmak zorunda olduğu kişiler de olabilir. Şöyle bir şey olabilir; konuşulup uygun yollar bulunabilir. Ben bu konularda, hayatları boyunca çalışmış her meslekten kişinin konuşarak doğruyu bulacağına inanıyorum. Yani bunu açıkçası şöyle düşünüyorum; gazetelere yansıyan şekli hem oyunculara hem kulüplere haksızlık. Ortada sıkıntılı bir durum varsa herkes taşın altına elini sokacaktır. Buna inanıyorum. Ben futbolun içerisinde önceliği maddiyat olarak belirleyen çok az insan tanıdım."

"ONLARA DA KULÜPLERE DE HAKSIZLIK YAPMAYALIM"

Dediğim gibi iletişim halinde olurlarsa kulüplerle oyuncular birbirlerine yardımcı olacaklardır. Bu durumlarda görüşmeleri bilmediğimiz için iki tarafa da haksızlık etmeyelim. Durumlar sıkıntılı, herkes birbirine yardımcı olarak bunu aşacaktır. Benim konuştuğum futbolcu arkadaşlarım da bu noktada kesinlikle olumsuz değiller. İletişime açıklar. Bunlar ülkeye hizmet etmiş insanlar. O yüzden bu konuda açık yüreklilikle gerekeni yapacaklardır. Onların ihtiyaçlarını biliyorum. Buradaki en önemli şey iletişim. Bu arkadaşlarımız aylarca para lamadan da sahaya çıkmış arkadaşlarımız. O nedenle onlara da kulüplere haksızlık yapmayalım. En iyi şekilde orta yolu bulacaktır iki taraf da.

– A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Arda Turan kendi kendine bitmedi. Biz hep beraber dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik tükettik" demişti. Hataların ve kariyerin ile ilgili neler düşünüyorsun?

"O dönemde mutlaka benim hatalarım var. Ama ben hep samimiyetle ve iyi niyetle hatalar yaptım. Daha önce Şenol hocanın sözleri ile ilgili şöyle bir yorum yapmıştım: Şenol hoca benimle ilgili çok güzel şeyler söylemek istiyor. Bana destek çıkmak istiyor. Tabii ki burada bizim algımız sadece birkaç kelimeye bakıyor. Açıkçası bittiğim falan yok. Neden biteyim? Sadece 3-4 sene kronik sakatlıklarım vardı ve sezon başı kampı geçiremedim. Barcelona'da 6 ay oynamadım ve ilk sezondan sonra bu oynamama olayı beni çok rahatsız etti. Çünkü sürekli oynamaya alışmış ve ritim bularak seyirciyle oynayan bir oyuncu olduğum için bunu kaybedince bazı sıkıntılar yaşadım. İhtiyacım olan şey de sağlıklı bir sezon başı ve inandığım bir taraftar desteğiydi. Onun dışında ben neden biteyim. Bu ayaklar bende, bu oyun zekası hala bende. Çıkıp 2 ay iyi idman yaptıktan sonra, en iyisini, gösterdiklerimin daha iyisini oynayabilirim bu tecrübe ve bu olgunlukla."

"PİŞMANLIĞIM YOK"

"Ama ben de hatalar yaptım kabul ediyorum. Mesela bu kadar açılmayabilirdim. Ben insanlar görsünler, örnek alsınlar diye açıldım. Ama hayatta bazen düşündüğünüz gibi olayların yansıması olmayabiliyor. Pişman mıyım? Hatalarımı kabul ediyorum ama pişmanlığım yok. Şundan dolayı; Allah'ın bana verdiği bu akılla bu yaşadıklarımı hayal edemezdim. Çok mutluyum. Oğluma, eşime, etrafımdakilere doğru bakılırsa en güzel örnekleri bıraktığımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi hala içimde çok büyük bir futbol enerjisi var, hala çalışma azmi var. Mücadele etmeyi çok özledim. Bunları da en kısa zamanda yapacağım."

– Futbolu bırakma konusu ve Galatasaray…

"Futbolculuk kariyerimi asla ve asla noktalamayı düşünmüyorum. Kesin kararım bu. 2. çocuğum olacak ve ailemle kariyer planlamamızı bu yönde yapacağız. Galatasaray'la ilgili fikrimi zaten herkes biliyor; çağrılırsam seve seve giderim, çağrılmazsam da ben zaten Galatasaray taraftarıyım. Ama futbol oynamayan sonuna kadar devam edeceğim."