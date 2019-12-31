: Arda Turan Galatasaray'dan maç başına 25 bin euro kazanacak

31.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:19

Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in transferine yeşil ışık yaktığı Arda Turan cephesiyle de anlaşma sağlandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Arda cephesiyle yapılan ön görüşmede, milli futbolcuya garanti para ödemesi yapılmayacağı iletildi.

MAÇ BAŞINA 25 BİN EURO

Medipol Başakşehir ile yollarını resmi olarak ayırmayan ancak turuncu-lacivertlilerden kopması kesinlik kazanan Arda'nın oynadığı maç başına 25 bin euro alacağı dile getirildi.

66 NUMARAYI GİYECEK

G.Saray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.

GOLÜ DE YOK ASİSTİ DE

Ligi ikinci olarak tamamlayan ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir'de 9 Süper Lig maçında sahaya çıkan Arda Turan, toplam 176 dakika sahada kaldı. Ancak tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda ne gol buldu ne de asist yaptı.

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