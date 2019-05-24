Arda Turan-Fatih Terim Görüşmesi İddiasına Ahmet Bulut'tan İlk Açıklama

Geçtiğimiz gün basında çıkan haberlere göre Arda Turan'ın Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Florya'ya gidip Fatih Terim'le arasındaki buzları erittiği ve futbolcunun Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddia edilmişti.

Söz konusu haber sonrası Arda Turan'ın menajeriyle konuştuğunu dile getiren isim, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan'ın Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Florya'ya gidip Fatih Terim'le barıştığına dair haberler çıktı. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un, 'Galatasaray-Başakşehir gibi şampiyonu belirleyecek maç öncesinde mi oldu bu iş!' gibi sitemkar bir açıklama yaptığı iddia edildi.

Akşam'da yer alan habere göre;Ahmet Bulut'un açıklamasının çok mantıklı olduğu, şampiyonluk maçı öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'le masaya oturması etik dışı olacağı ve bu iddia pek inandırıcı olmadığı söylendi. Arda Turan'dan da konuyla ilgili bir yalanlama gelmemesine rağmen böyle bir görüşmenin olduğuna inanılmadığı belirtildi.