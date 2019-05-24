Arda Turan-Fatih Terim Görüşmesi İddiasına Ahmet Bulut'tan İlk Açıklama
A Milli Takım'da araları bozulan Fatih Terim ile Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri hatta Arda Turan'ın Terim'den özür dilediği ve Galatasaray'a dönmek istediğini söylediği iddia edilmişti. Bu haberlerin üstüne Ahmet Bulut'tan ilk açıklama geldi.
Geçtiğimiz gün basında çıkan haberlere göre Arda Turan'ın Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Florya'ya gidip Fatih Terim'le arasındaki buzları erittiği ve futbolcunun Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddia edilmişti.
Söz konusu haber sonrası Arda Turan'ın menajeriyle konuştuğunu dile getiren isim, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Arda Turan'ın Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Florya'ya gidip Fatih Terim'le barıştığına dair haberler çıktı. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un, 'Galatasaray-Başakşehir gibi şampiyonu belirleyecek maç öncesinde mi oldu bu iş!' gibi sitemkar bir açıklama yaptığı iddia edildi.
Akşam'da yer alan habere göre;Ahmet Bulut'un açıklamasının çok mantıklı olduğu, şampiyonluk maçı öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'le masaya oturması etik dışı olacağı ve bu iddia pek inandırıcı olmadığı söylendi. Arda Turan'dan da konuyla ilgili bir yalanlama gelmemesine rağmen böyle bir görüşmenin olduğuna inanılmadığı belirtildi.
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Arda nın pazarlamacısından başka artı yanı yok, Atletico da oda biryıl sonrası hep hüsran, kaçyıl milli takımda oynadı, çevirmeyi bırak kazandırdığı bir maçı söyleyin, dedimya pazarlamacısı iyi öyle oluncada kazanıyor, demekki önemli olan oynamak değil, iyi pazarlamacıya sahip olmak, bunun adına futbolda menager diyorlar,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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En son 2015 yılında Atleticoda futbol oynadı. O dönemde beri toplasan 20 maç 90 dakika oynamamıştır. Kendini Sergen gibi koşmadan oynayacağını düşündü ama Sergendeki yetenek yok ki sende kardeşim. Kanatda koşan zorlayan fizik gücüyle buralara geldi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arda’nın ampülü çoktan söndü..arda kendi kendini bitirdi.yarın bürgün parasıda biter ve cami kapılarında ‘’ebue”gibi dilenmeye başlar :)Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırİN ALİ DUR ALİ: Çok Dogru Söylüyorsun Dünür.1 Yayından Kaldır
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Olmasın zaten GALATASARAY büyük kulüp gerek yok.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır