Arda Turan'dan El Clascio yorumu: Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum
Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'yu değerlendirdi. Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan, derbiyi Katalan ekibinin kazanacağını söyledi.
Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan, Pazar günü Madrid'de oynanacak El Classico için açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'ın açıklamaları şöyle;
Eskisi kadar gollü geçeceğini düşünmüyorum. Topa hakim olan tarafın kazanacağını düşünüyorum. İki tarafta da eksikler var. Barcelona'da Suarez'in eksikliği çok önemli. Barcelona'nın topa daha çok hakim olması halinde kazanacağını düşünüyorum. Real Madrid çok formda değil, böyle de devam eder.
"KALPLER BARCELONA İLE"
Golleri Messi atar. Belki Griezmann da ilk El Classico golünü atabilir. Real Madrid'in gol atacağını düşünmüyorum. Kalpler Barcelona ile. Oranın bir mensubu olarak bir tarafımız her zaman Barcelona ile birlikte.
Haber Videosu: Arda Turan'dan El Clascio yorumu: Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum
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Ne bu futbolcularla zaman kaybediyorsunuz. EN iyi hatunlar para mülk servet bunlarda.... Bizde sak sak yaparak bunlara para kazandiriyoruz..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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karakter ne demek herkeste varmı?Cevap Yaz Yayından Kaldır