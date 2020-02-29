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Arda Turan'dan El Clascio yorumu: Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum

Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'yu değerlendirdi. Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan, derbiyi Katalan ekibinin kazanacağını söyledi.

29.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:40
Arda Turan'dan El Clascio yorumu: Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum

Bonservisi 'da bulunan , Pazar günü 'de oynanacak El Classico için açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle;

Eskisi kadar gollü geçeceğini düşünmüyorum. Topa hakim olan tarafın kazanacağını düşünüyorum. İki tarafta da eksikler var. Barcelona'da Suarez'in eksikliği çok önemli. Barcelona'nın topa daha çok hakim olması halinde kazanacağını düşünüyorum. Real Madrid çok formda değil, böyle de devam eder.

"KALPLER BARCELONA İLE"

Golleri Messi atar. Belki Griezmann da ilk El Classico golünü atabilir. Real Madrid'in gol atacağını düşünmüyorum. Kalpler Barcelona ile. Oranın bir mensubu olarak bir tarafımız her zaman Barcelona ile birlikte.

Kaynak: Hürriyet


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: Arda Turan'dan El Clascio yorumu: Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum
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