: Arda ile ilgili bomba iddia: Sezon sonunda futbolu bırakıp Terim'in ekibine katılacak

04.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:12

Galatasaray'da transfer döneminde çok tartışılan Arda Turan konusunda yeni bir sayfa açılacak gibi gözüküyor. Milliyet muhabiri Nevzat Dindar, Arda'nın sezon sonu futbolu bırakıp Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağını iddia etti.

Dindar, "Yönetim değişikliği olursa Arda'nın Fatih Terim'in ekibinde olacağı bir senaryo gerçekleşecek. Arda da teknik ekibe dahil olur sezon sonunda. Bu saatten sonra futbolcu olarak bir şey beklemeyelim. Oyun anlamında eski Arda değil. Galatasaray'a vereceği bir şey kalmadı. Daha da zarar verir. Futbolu bırakacaktır." dedi.

TRANSFERİNE MUSTAFA CENGİZ KARŞI ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Arda Turan'ı takımda görmek istediğini belirtmiş, Başkan Mustafa Cengiz de Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte Arda'nın transferine karşı çıkmıştı.

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