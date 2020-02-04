Arda ile ilgili bomba iddia: Sezon sonunda futbolu bırakıp Terim'in ekibine katılacak
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transferine Mustafa Cengiz'in karşı çıktığı Arda Turan'ın, sezon sonunda futbolu bırakıp Fatih Terim'in ekibine katılacağı öne sürüldü.
Galatasaray'da transfer döneminde çok tartışılan Arda Turan konusunda yeni bir sayfa açılacak gibi gözüküyor. Milliyet muhabiri Nevzat Dindar, Arda'nın sezon sonu futbolu bırakıp Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağını iddia etti.
Dindar, "Yönetim değişikliği olursa Arda'nın Fatih Terim'in ekibinde olacağı bir senaryo gerçekleşecek. Arda da teknik ekibe dahil olur sezon sonunda. Bu saatten sonra futbolcu olarak bir şey beklemeyelim. Oyun anlamında eski Arda değil. Galatasaray'a vereceği bir şey kalmadı. Daha da zarar verir. Futbolu bırakacaktır." dedi.
TRANSFERİNE MUSTAFA CENGİZ KARŞI ÇIKMIŞTI
Bilindiği üzere Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Arda Turan'ı takımda görmek istediğini belirtmiş, Başkan Mustafa Cengiz de Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte Arda'nın transferine karşı çıkmıştı.
Haber Videosu: Arda ile ilgili bomba iddia: Sezon sonunda futbolu bırakıp Terim'in ekibine katılacak
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GS BAŞINA TUGAY KERİMOGLU GELECEKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tamamen karşıyım ondan hayır geleceğine hiç gelmesin daha iyi zaten Galatasaray şampiyon olacak gibi bu boş işe yaramazlara yer olmamalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ekibe ardadan sonra Hakan şükürde gelirse tamamlanır mafya spor şu cinconlar gerçekten değişikler komedi şov devam ediyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yav arda haklidir demiyom fakat hata yapani Düşeni bitirmeyi cok seviyoruz helede bizim kendi değerlerimizi tama Arda hata yapmiştir tipki hepimizin yapti gibi o kadar dürüstlük tadarliyok ki yabanc biri nin yapti hatayi görmezden geliyoruz hatirlayin Melo kendi takim arkadaşini Riarayi tesislerde döverek hastanelik etmişti ve Melo o yil kiralik oynuyordu seton sonunda bonservisi alindi kimse ne ahlaktan ne töreden bahsetti el insaf .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Arda suanda normalde içerde olması lazımdı turk adaleti sagolsun malesef turkiyede eşit degilCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Ya Allah yarabbim ne desem bilmiyorum ki. Ulan neymis be bu Arda meraki. Gitsin basimizdan artik, GS''nin mafyalara kabadayilara ihtiyaci yokCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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başkan onu alır mı sanıyorsunuz adam zaten bedavaya oynayacaktı başkanın derdi onun karakterinde birini gs de bundan böyle barındırmamak.Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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terim bu sene gider yüzde 90 gs çok kötü futbol oynuyorCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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arda bence siyasete girmeli futbol arda’dan çok soğudu.yada surviorlara katılmalı.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Okye dörtlü aranıyor ArdaCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır