Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan 'Hukuki Sorular' programında kripto paraya yatırım yapmakta endişe edenlerin en çok sorduğu "Güvenilir mi?" sorusu yanıt buldu. Programın konuğu olan Araştırma Uzmanı Agâh Selim Sesli, teknoloji devlerinin 2000'li yıllarda yaşadığı "dot-com balonu" olayıyla bu soruyu yanıtladı. Bitcoin'in güvenilir bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Sesli, verdiği örneklerle kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi.

Haberler.com'un YouTube kanalında Cenk Ahi'nin sunduğu 'Hukuki Sorular' programının bu haftaki konuğu Araştırma Uzmanı Agâh Selim Sesli konuk oldu. Programın bu haftaki konusu kripto paralar olurken, yatırımcıların en çok sorduğu "Güvenilir mi?" sorusu da yanıt buldu.

"TEKNOLOJİ DEVLERİNİN 17 YILDA YAŞADIĞI SÜRECİ BİTCOİN 3 YILDA YAŞADI"

Yatırımcıların merak ettiği "Güvenilir mi?" sorusuna yanıt veren Sesli, Bitcoin'in tek kelimeyle güvenilir bir yatırım aracı olduğu bu söyledi. Sesli, "2019'da bir değeri yokken, 2017 yılında 17 bin dolara ulaştı. Ardından 4 bin dolara kadar geriledi. Bu düşüş sonrasında biz bütün manşetlerde şunu gördük: Bitcoin balon mu? Çok hızlı düşüşler ve yükselişler gerçekleştiren bir yapıya sahip. Genelde yaşadığımız balonlarda tek bir hamlede düşüş tek bir hamlede yükseliş gördük. 2000'li yıllarda teknoloji şirketlerinin internet siteleri ortaya çıktığında, halka arzlar yaşandı ve çok büyük piyasa hacmine ulaşıldı. Ardından bir düşüş yaşandı. Daha sonra toparlanması 17 yıl sürdü. Şu an karşımızda Apple, Microsoft, Tesla gibi birer teknoloji devleri var. Bu dot-com balonuyla başlayan teknoloji olayı 17 yıl sürdü ve kendini toparladı. Teknoloji devlerinin yaşadığı bu 17 yıllık süreci Bitcoin sadece 3 yılda yaşadı. 2017'den sonra topladı. Bitcoin'in ne kadar güçlü olduğunu buradan anlayabiliriz. Bundan dolayı da Bitcoin'in finansal anlamda bir balon olmadığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL YATIRIMCILAR GÜVEN DEMEKTİR"

"Evet değeri değişebilir ama bu teknoloji bu kadar süredir çalışıyorsa bu artık güvenilir bir durum." diyen Sesli, "Artık kurumsal yatırımcılar da bu işin içine girdi. Kurumsal yatırımcılar güven demektir. Altına alternatif olan gümüşün piyasa değeri şu an 1,3 trilyon dolar iken Bitcoin'in piyasa değeri ise 1 trilyon dolar. Bitcoin'in gümüşü geçmesine bu kadar az kalmışsa, artık bir güvenden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.