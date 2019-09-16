Son Dakika: Aramco'yu vuran Husiler tehdit etti: Her an yeniden vurabiliriz

16.09.2019 11:04

Dünyanın en değerli şirketi olarak kabul edilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesise hafta sonu insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıyı üstlenen Husiler tekrar tehditte bulundu. Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyaran Husiler, "Her an yeniden vurabiliriz" diye tehditte bulundu.

Husiler yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

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