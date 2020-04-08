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Türkiye, Ekonomi

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Son dakika: Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim, Türkiye'de sürekli bir şekilde akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam bekleniyor.

08.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:17
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında sürekli bir değişikliğe neden oluyor. Petrolde son günlerde görülen artış, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor. Bu kapsamda motorinde bir zam beklentisi ortaya çıktı.

15 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 15 kuruşluk bir zam bekleniyor. Motorine son olarak 1 Nisan'da 8 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,52 lira olacak. Ankara'da motorinin litresi 5,43 liradan 5,58 liraya, İzmir'de ise 5,45 liradan 5,60 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Haberin Videosu:

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorine zam geliyor
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