Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU 1 NİSAN'DA SONA ERECEK

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Aralık ayının başında uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erecek.

LASTİK OTELLERİNİ TERCİH EDENLERİN SAYISI SON YILLARDA HIZLA ARTIYOR

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan araçlardan doğacak mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin uygun saklama koşullarında muhafaza edildiğinde kullanım ömrü uzarken, bu kapsamda hizmet veren "lastik otelleri"ni tercih edenlerin sayısı son yıllarda hızla artıyor.