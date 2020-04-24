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Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 29 kuruş zam bekleniyor.

24.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:50
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'de akaryakıt fiyatları sürekli bir değişime uğruyor. Üç gün arka arkaya gelen indirimlerle 2016 yılındaki seviyelerine inen benzinde bu sefer fiyat artışı gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88 TL'den satılan benzinin litresi 5,17 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi İzmir'de 4,99 TL'den 5,28 TL'ye, Ankara'da ise 4,98 TL'den 5,27 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
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Ekonomi Manşet

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