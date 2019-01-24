Apple Otomon Araç Projesinden 200 Çalışanın İşine Son Verdi

– Apple'ın, şirketin otonom araç projesi olan, Project Titan programından 200 işçinin işine son verdiği duyuruldu.

CNBC'nin haberine göre, işten çıkarılan çalışanlara Apple bünyesinde farklı görevler önerilecek.

Bir Apple sözcüsü şunları söyledi, "Apple'da otomon araçlar ve ilgili teknolojiler hakkında çok yetenekli bir ekibimiz var. Ekip 2019 yılında bazı kilit bölümlere odaklanırken, bazı üyeleri makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer alacak."

Apple, Ağustos ayında, Apple'ın eski genel müdürü olan Doug Field'ı, Tesla'dan transfer ederek Project Titan'ın başına getirmişti. - İstanbul

Kaynak: DHA