Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor
Apple, Intel`in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, Intel Corp'un akıllı telefon-modem çipleri üretim birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.
DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR CİVARINDA
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir.
Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.
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