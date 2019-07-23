Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor

Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, Intel Corp'un akıllı telefon-modem çipleri üretim birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir.

Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.