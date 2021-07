APENFT (NFT) coin nedir? Güncel APENFT (NFT) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan APENFT (NFT) coin, temel varlık olarak iyi bilinen geleneksel ve NFT sanat eserlerini satın alır ve NFT ticaret standardını geliştirmek için çalışır.

APENFT bugünkü fiyatı ₺0,000022 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺787.644.921 TRY. APENFT son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #395, piyasa değeri ₺444.084.280 TRY. Dolaşımdaki arz 19.999.800.000.000 NFT coin ve maksimum seviyede. 999.990.000.000.000 NFT coin.

APENFT, sektördeki fırsatları karşılamak ve sıkıntılı noktaları ele almak için 29 Mart 2021'de Singapur'da resmi olarak tescil edildi.

APENFT'in temel faaliyetleri arasında şunlar yer almaktadır: en iyi NFT platformlarına ve sanat eserlerine yatırım yapmak, önde gelen NFT sanatçılarını birinci sınıf sanatçılar ile NFT dünyası arasında bir köprü kurmak için kuluçkaya yatırmak; galerilere sponsor olmak, sanat sergileri veya yayınları düzenlemek ve sanat yaratımını ve eleştirisini desteklemek için ödüller düzenlemek; sanat koleksiyonları oluşturmak vb.

APENFT Fund, blok zinciri teknolojisini NFT dünyasına uygulayarak blok zincirinin kullanım durumlarını genişletiyor. Fon, temel varlık olarak iyi bilinen geleneksel ve NFT sanat eserlerini satın alır ve NFT ticaret standardını geliştirmek için çalışır. Endüstrinin sağlıklı gelişimini yöneten politikaların yayınlanmasında devlet kurumlarına, üniversitelere, avukatlara ve endüstri seçkinlerine destek sağlar.

Şu anda blockchain endüstrisinde değer değişimi, işbirliği ve kayıt tutma olmak üzere üç ana kullanım durumu var. Benzersiz NFT, kullanım durumlarının üçüne de uyar. Bu sadece blok zinciri endüstrisinde sıcak bir trend değil, aynı zamanda sektörde devrim yaratması ve bir sonraki seviyeye taşıması çok muhtemel kritik bir unsurdur. Bir blok zinciri kuruluşu olarak APENFT, blok zincirini çeşitli kullanım durumlarına dahil etmek amacıyla teknoloji, pazar, endüstri ve politika araştırmalarındaki güçlü yönlerinden yararlanarak sanat eserlerine yatırım yapacak ve geleneksel ve dijital sanatı teşvik edecektir.