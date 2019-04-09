Antonio Conte, Inter'den Yıllık 10 Milyon Euro İstedi
Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ancak bu yaz takımdan gönderilen Antonio Conte için Inter devreye girdi. Ancak İtalyan teknik adam Inter'den yıllık net 10 milyon euro istedi.
Inter'den Antonio Conte bombası geldi. Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter başkanı Steven Zhang, genel menajer Beppe Marotta'ya Conte'ye teklif götürmesi talimatı verdi.
EN SON CHELSEA'Yİ ÇALIŞTIRDI
Son olarak İngiliz ekibi Chelsea'yi çalıştıran ve şu an boşta olan 49 yaşındaki teknik adam ise Inter'den yıllık net 10 milyon euro talep etti. Bu rakam şu anda İtalya'nın en çok kazanan teknik direktörü olan Massimiliano Allegri'nin kazandığı paradan 3 milyon euro daha fazla...
SPALETTİ'YE 25 MİLYON EURO
Inter'in Conte'yi getirmek için sadece ona ödeme yapması yeterli değil. Şu anki teknik adam, bir başka İtalyan Luciano Spalletti'yi bu yaz gönderirlerse Milano ekibi 60 yaşındaki teknik adama 25 milyon euroluk bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Spalletti'nin Inter'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Fanatik)
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VERMEYİN SALAKMISINIZ. . . 1 SENE SONRA 1 MİLYONA ÇALIŞACAK MECBUREN BIRAKIN İNTER 2 VEYA 3 ÜNCÜ OLSUN. . . NE OLUR YANİ. . EĞİTİME SAĞLIGA HARCAYIN O PARAYICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya hiç bir özelliği olmayan bir adam, ne şans be kardeşim.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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benim şirketin aylık cirosu o kadar pek bir para değil verilebilirCevap Yaz 1 8 Yayından KaldırKAGAVA: Ziyaaaaaaaaaaaa15 Yayından Kaldır
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Ulan o para bi adama verilir mi beCevap Yaz 9 Yayından Kaldır