Antidepresan kullanımının yavaş bırakılması hastalıkların nüksetmesini engelleyebilir - Haberler
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BBC

Antidepresan kullanımının yavaş bırakılması hastalıkların nüksetmesini engelleyebilir

BBC - Haberler | Dünya
Antidepresan kullanımının yavaş bırakılması hastalıkların nüksetmesini engelleyebilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, en az iki yıl antidepresan kullanan kişilerin, ilaç kullanımını tekrar hastalığa yakalanmadan bırakmasının mümkün olduğunu gösterdi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, en az iki yıl antidepresan kullanan kişilerin, ilaç kullanımını tekrar hastalığa yakalanmadan bırakmasının mümkün olduğunu gösterdi. Ancak araştırmaya göre halen kimilerinin ilaçları daha uzun süre kullanması gerekebilir.

Reçete yazımı son 15 yılda ilaçların daha uzun kullanılmasından dolayı iki katına çıktı.

Ancak ilaçların yıllar içinde nasıl etkiler yarattığı tam olarak bilinmiyor.

BBC Sağlık muhabiri Philippa Roxby'nin haberine göre araştırmacılar, ilaçların uzun süre kullanımından kimin yararlanıp kimin yararlanmadığını ortaya koymak istedi.

The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre antidepresan kullanımını yavaş bırakan kişilerin yüzde 44'ünde sonraki yıl tekrar depresyon ortaya çıkmadığı görüldü.

İlaçlarını kullanmaya devam edenlerin ise yüzde 61'inin hastalığa yakalanmadığı görüldü.

'Psikolojik terapiler de önemli'

Araştırma raporunu kaleme alanlardan Londra'daki University College London'dan (UCL) Dr. Gemma Lewis, "Bulgularımız çok sayıda hasta için uzun süreli bir tedavinin uygun olduğunu ortaya koydu ancak aynı zamanda kimi hastaların ilaçlarını iki ay içinde yavaş yavaş etkilli bir şekilde bırakabildiğini de gördük" dedi.

Araştırmacılar bunu gerçekleştirmeden önce bir doktora danışmanın daha uygun olacağını vurgularken psikolojik terapilerin de hastalıkların nüksetmesinin önüne geçmekte önemli olduğunu aktardı.

UCL'den Prof. Glyn Lewis, "Antidepresanlar etkili ancak herhangi bir ilaç gibi herkese uygun değil" dedi.

Araştırmaya İngiltere'nin dört bir yanından iki yıldır antidepresan kullanan ve artık ilaç kullanımını bırakmaya hazır olduğunu düşünen 478 yetişkin katıldı.

İkiye ayrılan gruplardan biri ilaçlarını kullanmaya devam ederken diğer grup ilaçlarını üç ay içinde yavaş yavaş kesti.

Antidepresanları kullanmayı bırakanların yüzde 56'sı iki hafta içinde tekrar depresif hissettiğini aktardı.

Araştırmacılara göre bu kişilerin bazılarında ilacı bırakmanın getirdiği etkiler görülebildiği için bu hastalığın nüksedilmesiyle karışmış olabilir.

Buna rağmen araştırmaya katılanların sadece yarısı tekrar antidepresan kullanmaya başladı. Araştırmanın sonunda bu gruptaki katılımcıların yüzde 59'u ilaç kullanımını bıraktı.

İlaç kullanımına devam eden gruptakilerin üçte biri ise bir noktada tekrar depresif hissettiklerini dile getirdi.

Kimlerin ilaçları bıraktığı araştırılacak

Araştırmacılara göre bundan sonraki adım kimlerin ilaçları bırakıp kimlerin bırakamadığını araştırmak olacak.

Antidepresan ilaç yazımının yaygınlaşmasıyla çok daha fazla sayıda kişinin bu ilaçları hayatı boyunca kullandığına dair endişeler var.

Araştırma raporunu kaleme alanlardan Southampton Üniversitesi'nden Prof. Tony Kendrick de 65 yaşından büyüklerde uzun süreli ilaç kullanımının daha çok felce ve nöbete yol açabileceğini; ancak genel olarak riskin düşük olduğunu söyledi. Kendrick, ilaçların mı yoksa başka sağlık sorunlarının mı bu etkilere yol açtığının bilinmediğini ekledi.

Daha genç orta yaşlı hastalarda ise çok daha az yan etkiler görülüyor.

BBC
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Haber: Antidepresan kullanımının yavaş bırakılması hastalıkların nüksetmesini engelleyebilir - Haberler
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