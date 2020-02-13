: Antalyaspor, Sivasspor'u kupada saf dışı bıraktı

13.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:39

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Fraport-TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla konuk ekip Fraport-TAV Antalyaspor, yarı finale yükseldi ve Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu. Sivaspor'un golünü 31. dakikada Yasin Öztekin atarken, Antalyaspor'un golünü 49. dakikada Doğukan Sinik kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3,4 ya da 5 Mart'ta , rövanşlar ise 21,22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Antalyaspor

Haber Videosu