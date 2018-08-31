Antalyaspor'da Yeniden Ali Şafak Öztürk Başkan Oldu

Antalyaspor Kulübünde Cihan Bulut'un istifasının ardından yönetim kurulunun kararıyla başkanlığa Ali Şafak Öztürk seçildi.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün gün transfer engelini kaldırmak, yeni transferler yapabilmek için emek verdik ve başarılı sonuca ulaştık. Basın toplantımızı yarın yapıyoruz. Bugün itibarıyla başkanlık dönemim tekrar başlamış oldu. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

YENİ BAŞKAN ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK FUTBOLCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan Öztürk, takımın antrenmanına gelerek, futbolcularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Öztürk, daha sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.