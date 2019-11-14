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Antalyaspor'da Tayfun Korkut sesleri

Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından Teknik Direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor'da birçok isim listede yer alıyor. Bunlar arasında Tayfun Korkut'ta var.

14.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:53
Antalyaspor'da Tayfun Korkut sesleri

, Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken 11 puan toplandı ve 11 gol atıp kalesinden tam 20 gol gördü. Bu sonuçların ardından Teknik Direktör ile yollar ayrılmıştı.

Fanatik'in haberine göre, Kırmızı beyazlıların ilk görüşmeyi Igor Tudor'la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına Tamer Tuna, Stephan Tomas ve 'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek.


Haber Videosu: Antalyaspor'da Tayfun Korkut sesleri
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