Antalyaspor'da Tayfun Korkut sesleri

14.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:53

Antalyaspor, Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken 11 puan toplandı ve 11 gol atıp kalesinden tam 20 gol gördü. Bu sonuçların ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrılmıştı.

Fanatik'in haberine göre, Kırmızı beyazlıların ilk görüşmeyi Igor Tudor'la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına Tamer Tuna, Stephan Tomas ve Tayfun Korkut'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek.