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Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ismi değişiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşması sonrası takımın adının Fraport TAV Antalyaspor olacağı duyuruldu.

07.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:33
Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

Antalyaspor ile Fraport TAV arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yarın isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılacak olan imza töreninin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve şirketin Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımı ile gerçekleşeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor
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