: Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

07.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:33

Antalyaspor ile Fraport TAV arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yarın isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılacak olan imza töreninin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve şirketin Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımı ile gerçekleşeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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