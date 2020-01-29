Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ı transfer etmek istiyor.
Fatih Terim'in kadrosunda görmek istemesine rağmen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kapılarını kapattığı Arda Turan'a Antalyaspor'un talip olduğu öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun da kırmızı beyazlı takıma sıcak baktığı belirtildi. Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor'un Arda Turan'ı da istediği kaydedilirken 32 yaşındaki orta sahanın düşünmek için biraz süre istediği ifade edildi.
TAMER TUNA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Ligde kalma adına geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek kendisine gelen Antalyaspor'un Arda Turan transferiyle daha fazla güçleneceği tahmin edilirken, deneyimli teknik adam Tamer Tuna'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı bildirildi.
(Akşam)
Haber Videosu: Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor
-
son sahibi olur Antalyaspor futbolda çirkeflik olmaz zamanında ne ettiysen onu biçersin bu saatten sonra allami cihan olsa boş kimse aptal değil aynaya bakması lazımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bu yazilanlardan sonra Arda hangi takima giderse gitsin çokgüzel oynar almayanlar çok pisman olur.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
hataysporda istiyor arda turanı. ailesine 7 sülalesine bedava künefe dağıtılacaktır.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
He bi senle bide onla ugrasyolar haCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Arda futboldaki son birkaç yılını bence yurtdışında geçirmeli.bu memleket çok stres yapıyor ona.çok uğraşıyorlar çocukla.Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır