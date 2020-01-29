: Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor

29.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:26

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istemesine rağmen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kapılarını kapattığı Arda Turan'a Antalyaspor'un talip olduğu öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun da kırmızı beyazlı takıma sıcak baktığı belirtildi. Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor'un Arda Turan'ı da istediği kaydedilirken 32 yaşındaki orta sahanın düşünmek için biraz süre istediği ifade edildi.

TAMER TUNA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Ligde kalma adına geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek kendisine gelen Antalyaspor'un Arda Turan transferiyle daha fazla güçleneceği tahmin edilirken, deneyimli teknik adam Tamer Tuna'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı bildirildi.

(Akşam)

Haber Videosu