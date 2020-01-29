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Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ı transfer etmek istiyor.

29.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:26
Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istemesine rağmen Galatasaray Başkanı 'in kapılarını kapattığı 'a 'un talip olduğu öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun da kırmızı beyazlı takıma sıcak baktığı belirtildi. 'nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor'un Arda Turan'ı da istediği kaydedilirken 32 yaşındaki orta sahanın düşünmek için biraz süre istediği ifade edildi.

TAMER TUNA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Ligde kalma adına geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek kendisine gelen Antalyaspor'un Arda Turan transferiyle daha fazla güçleneceği tahmin edilirken, deneyimli teknik adam Tamer Tuna'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı bildirildi.

(Akşam)


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: Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor
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HABER YORUMLARI (5)

  • BİRŞEY DİCEM AMA:
    son sahibi olur Antalyaspor futbolda çirkeflik olmaz zamanında ne ettiysen onu biçersin bu saatten sonra allami cihan olsa boş kimse aptal değil aynaya bakması lazım
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  • ALAATİN TAVUS:
    Bu yazilanlardan sonra Arda hangi takima giderse gitsin çokgüzel oynar almayanlar çok pisman olur.
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  • DİNOZORA SOR BİR DE İSTERSEN:
    Arda futboldaki son birkaç yılını bence yurtdışında geçirmeli.bu memleket çok stres yapıyor ona.çok uğraşıyorlar çocukla.
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