Antalya Teknokent, tarım sektörüyle işbirliği için buluştu
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Antalya Teknokent, tarım sektörüyle işbirliği için buluştu

Antalya Teknokent, tarım sektörüyle işbirliği için buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Teknokent A.Ş. tarafından düzenlenen "Antalya Teknokent ve Tarım Sektörü İşbirliği Toplantısı" çevrimiçi yapıldı.

Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Teknokent A.Ş. tarafından düzenlenen "Antalya Teknokent ve Tarım Sektörü İşbirliği Toplantısı" çevrimiçi yapıldı. Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Akdeniz Üniversitesi'nden akademisyenler, Teknokent bünyesindeki firmalar ile tarım sektöründen temsilcilerin katıldığı toplantıda, Antalya Teknokent ve tarım sektörü işbirliği olanakları gündeme geldi.

"Teknokent bilgi bankası"

Toplantının açılışında konuşan Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya Teknokent'in çok iyi çalışmaların yürütüldüğü bir merkez olduğunu belirterek, tarım sektörü temsilcilerinin Teknokent'te yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamak ve işbirliği olanaklarını görüşmek amacıyla böyle bir toplantıyı düzenlediklerini kaydetti. Çandır, "Teknokent müthiş bir bilgi bankası ve fikir üretim merkezi. Tarım sektörü, yapılan çalışmalardan haberdar olursa ihtiyaç duymaları halinde çalışmalardan faydalanabilir. Umuyorum bu toplantımız sektörümüze yeni ufuklar açar ve birlikte çalışma konusunda zemin hazırlar. Özel sektör, kamu, üniversite birlikte hareket etmeli, birlikte hareket ettiğimiz sürece başaramayacağımız şey yok" diye konuştu.

"Bilgi birikimi tarımın kullanımına sunulmalı"

Antalya Teknokent A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Teknokent'in yapısını anlatırken tarım sektörüne hizmet veren çok sayıda şirketin bulunduğunu belirtti. Antalya Teknokent'te 140 firmaya ulaştıklarını, 77 kuluçka firması bulunduğunu kaydeden Yavuz, binin üzerinde proje ve 800'ün üzerinde ticarileşen projeye sahip olduklarını söyledi. Antalya Teknokent'in tarım alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Yavuz, Teknokent'in bilgi birikiminin tarım kenti Antalya'da sektörün kullanımına sunulmasını hedeflediklerini anlattı. Yavuz, Teknokent'te bitki ıslahı, izolat ve gen bankası projeleriyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü kaydederken, tarım sektörünün yerli ve milli üretimde stratejik gelişme sağlaması, ihracatta sorunların çözülmesi, AR-GE'ye dayalı ileri yüksek teknoloji ürünü tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelinmesi ve dünya tohumculuğu standartlarına uygun olarak tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Toplantıda, Antalya Teknokent bünyesinde bulunan Areo Tohumculuk, Takii Tohum, Bosfor Bilişim Teknolojileri, ve Olbia Bilişim Teknolojileri firmaları, tarım sektörüne yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Katılımcılar ise firma temsilcilerine sorular yöneltti. - ANTALYA

Antalya Teknokent, tarım sektörüyle işbirliği için buluştu
Antalya Teknokent, tarım sektörüyle işbirliği için buluştu
Antalya Teknokent, tarım sektörüyle işbirliği için buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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