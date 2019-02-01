Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasıyla ilgili 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı,Antalya'daki hortum faciasıyla ilgili 24-31 Ocak tarihlerinde bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını duyurdu. Bakanlık 30 Ocak tarihine kadar 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.
4 ŞUBAT'A KADAR TESPİTLER TAMAMLANACAK
30-31 Ocak arasındaki hasar ihbarlarıyla ilgili 900 civarındaki hasar tespit işlemi ise sürüyor. Bakanlık, 4 Şubat tarihine kadar tespitlerin tamamlanacağını belirtti.
GÜBRE FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILDI
Bakanlık ayrıca tarım kredi kooperatiflerince gübre fiyatlarında yüzde 5 indirim yapıldığını belirtti.