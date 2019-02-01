Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı,Antalya'daki hortum faciasıyla ilgili 24-31 Ocak tarihlerinde bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını duyurdu. Bakanlık 30 Ocak tarihine kadar 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

4 ŞUBAT'A KADAR TESPİTLER TAMAMLANACAK

30-31 Ocak arasındaki hasar ihbarlarıyla ilgili 900 civarındaki hasar tespit işlemi ise sürüyor. Bakanlık, 4 Şubat tarihine kadar tespitlerin tamamlanacağını belirtti.

GÜBRE FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILDI

Bakanlık ayrıca tarım kredi kooperatiflerince gübre fiyatlarında yüzde 5 indirim yapıldığını belirtti.