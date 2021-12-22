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Antalya'da yabancı turist sayısı, 9 milyonu geçti

Antalya'da yabancı turist sayısı, 9 milyonu geçti
Demirören Haber Ajansı / Hasan Alaybeyoğlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılının sona ermesine sayılı gün kala, kentte 9 milyon yabancı turist sayısının geçildiği kaydedildi. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısının açıklandığı verilere göre, ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu. Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya gelen turist sayısı, 3 milyon 410 bin 44 olarak kaydedilmişti. Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında, ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeyi Ukrayna, Almanya ve Polonya takip etti.


Antalya'da yabancı turist sayısı, 9 milyonu geçti

Demirören Haber Ajansı / Hasan Alaybeyoğlu - Son Dakika Haberleri

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