Antalya'da Akıllı Kent Uygulamaları Yaygınlaşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Akıllı Kent Projesi" kapsamında Yavuz Özcan ve Serdengeçti Parklarında akıllı aydınlatma sistemi devreye girdi. Pilot bölge olarak seçilen parklarda gün ışığının aydınlık seviyesine göre kendi ışığını arttırıp azaltan sokak aydınlatmaları yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Akıllı Kent Projesi" kapsamında akıllı aydınlatma için Yavuz Özcan ve Serdengeçti Parkları pilot bölge olarak belirlendi. Parklarda gün ışığının aydınlık seviyesine göre kendi ışığını artırıp azaltan sokak lambaları yer alıyor. Hareketlere duyarlı aydınlatmalar vatandaş yaklaştığında ışığını artırıyor, uzaklaştığında azaltıyor. Sistemle Antalya'da yaygınlaştırılarak, uzaktan yönetilebilen ve ışığın seviyesinin ayarlanabildiği bir sistem ile şehir aydınlatmalarında yüzde 40 oranında bir tasarruf sağlanacak.

Uzaktan yönetilebilecek

Akıllı Aydınlatma Sistemleri, sağladığı enerji tasarrufuyla çevreyi de koruyarak kaynakların daha verimli kullanılmasının önünü açıyor. Günlerce yanmayan ve arızasının giderilmesi için fark edilmeyi bekleyen sokak lambalarının yerini uzaktan arıza tespitinin yapılabildiği yeni akıllı sistem alıyor. Arızalı lambaların konumlarının merkezden izlenmesi, saat bazlı lambaları açma, kapama, kısma, lambaların kalan ömrünün takibi, gün ışığı bazlı açma, kapama, kısma, hareket algılayıcısı ile akıllı aydınlatma sisteminin fonksiyonları arasında yer alacak.

Akıllı şehir uygulamaları yaygınlaşacak

Akıllı şehir konsepti kapsamında; Akıllı Yönetim (Mubim - Muhtar Bilgi Sistemi) Akıllı Sağlık (Panik Butonu ve Kronik Hasta Takibi, Sesli Adımlar) Akıllı Trafik (Ulaşım Master Planı, Akıllı Adaptif Kavşak) Akıllı Güvenlik (KGYS) Akıllı Çevre (Akıllı Sulama, Gürültü Ölçümü, Entegre Çöp Dönüşüm Tesisleri Elektrikli Araçlar), Akıllı Enerji (Akıllı Aydınlatma, Güneş enerji tarlaları), Kentsel Dönüşüm alanları bulunuyor. - ANTALYA