Ansu Fati, Barcelona tarihine geçti! İlk tebrik Messi'den geldi

Barcelona'nın sahasında Real Betis'i 5-2 yendiği maçta, 16 yaşındaki futbolcu Ansu Fati Barcelona tarihine geçti. İlk tebrik Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'den geldi.

26.08.2019 13:12
Ansu Fati, Barcelona tarihine geçti! İlk tebrik Messi'den geldi

La Liga'da 2. hafta maçında Barcelona, Camp Nou'da ağırladığı Real Betis'i 5-2 mağlup etti. Mücadelenin 78. dakikasında Teknik Direktör Valverde tarafından oyuna alınan Ansu Fati tarihe geçti.

78 YILLIK REKORU KIRDI

16 yaş 300 günlük olan Ansu Fati, Barcelona tarihinde 1941-42 sezonundan beri forma giymiş en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bu onur Vicente Martinez'e aitti. (16 yıl 280 gün)

Maçın sonunda Fati'ye Lionel Messi'den hoş bir sürprizi vardı. Barcelona kaptanı tünelin sonunda genç yıldız adayını bekledi ve sarılarak ilk tebriği iletti.

Ansu Fati, Barcelona tarihine geçti! İlk tebrik Messi'den geldi
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