Son dakika haberi... Ümit Özat: "Maçı kazanacak bir oyun oynamadık"

- Ümit Özat: "Maçı kazanacak bir oyun oynamadık"

ANKARA - Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Altınordu maçının ardından, "Maçı kazanacak bir oyun oynamadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ankaraspor, sahasında Altınordu'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ümit Özat öncelikle rakip takımı tebrik ettiğini belirterek, "Maçı iki bölümde değerlendirmek lazım, penaltıdan önce penaltıdan sonra. Tabii böyle saçma sapan bir penaltı yaptırınca dolayısıyla takım olarak da moral olarak çöküntü yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Sahada çok iyi mücadele ettiklerini fakat maçı kazanacak bir oyun oynamadıklarını ifade eden Ümit Özat, "Böyle bir penaltıya hiçbir teknik adam bir şey yapamaz arkadaşlar. Dolayısıyla penaltıya gelene kadar takım savunması, oyun disiplini, hatta bizim Olatunbosun'ın ikinci yarının başında bir pozisyonu var; rakibin hiç pozisyonu yok. O Altınordu ki Samsunspor'dan puan alan, yani birçok takımlarla kafa kafaya oynayan yıllardır da beraber oynayan genç çocuklar" açıklamasında bulundu.

Lehlerine hatalı bir durumda hakemi uyardığında hakemin kendisine teşekkür ettiğini anlatan Ümit Özat, gözünün önünde olan aleyhlerine kararı söylediğinde ise ciddiye alınmadığını belirterek, şunları dile getirdi: "İkinci gole bakın, ikinci golde vermediği faul yüzünden gol oldu. VAR olsa, VAR'a gidecek, dönecek orada faul verecek. O zaman kimseye karşı dürüst olmanın bir anlamı yok. Oyunu kazanacak bir oyun oynadık mı oynamadık, sıfır sıfırlık bölümde dahi, ama mücadele olarak sahadaki diğer takımdan daha öndeydik, çok iyi mücadele ettik. Bu takımın mücadele etmesi lazım zaten. Olmadı, daha üç gün dört gün, bahane değil ama önümüzde zorlu bir süreç var, 13 maç var en az 8'ini kazanmalıyız. Yapabilir miyiz, imkansız diye bir şey yok. Yapacağımıza inandığımız için geldik. Çalışacağız, en kısa zamanda kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI