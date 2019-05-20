Ankaragücü, Sivasspor'u 3-1 Yendi

Süper Ligin 33. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Ankaragücü, rakibini 3-1 mağlup etti.

Ankaragücü, Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 3-1 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hadi Sacko, 34.dakikada Tyler Boyd ve 50. dakikada Canteros kaydetti. Sivasspor'un tek golü 61. dakikada David Braz'dan geldi.

ANKARAGÜCÜ, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK

40 puana yükselen Ankaragücü, önümüzdeki hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 38 puana kalan Sivasspor ise haftaya Galatasaray'ı konuk edecek.

Ankaragücü, Sivasspor'u 3-1 Yendi
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YORUMLAR (4)

  • BU LİGDE KALACAKSIN DADAŞ:
    BİR FENERLİ OLARAK CİMBOM''UN BAŞAKŞEHİR E HEZİMETİ YAŞATMASINDAN MUTLU OLDUM. O BAŞAKŞEHİR LİGİN EN PASİF TAKIMINA GÖZTEPE''YE YENİLDİ, ANTALYA YİNE AYNI ŞİMDİ İSE ANKARAGÜCÜ RAHATLADI. HAFTAYA MAÇ GÖZ TEPENİN. SPORU SİYASETE BU KADAR ALET EDENLERE LANET OLSUN.
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  • ERHAN:
    Bursa kümeye , Erzurum ve Akhisar’dan sonrayı Bursa’yı seneye üçüncü ligde görmek lazım
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