Ankaragücü, Sivasspor'u 3-1 Yendi

Ankaragücü, Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 3-1 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hadi Sacko, 34.dakikada Tyler Boyd ve 50. dakikada Canteros kaydetti. Sivasspor'un tek golü 61. dakikada David Braz'dan geldi.

ANKARAGÜCÜ, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK

40 puana yükselen Ankaragücü, önümüzdeki hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 38 puana kalan Sivasspor ise haftaya Galatasaray'ı konuk edecek.