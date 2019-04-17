Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a Ziyaret

İşte Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Başkanımız Mehmet Yiğiner ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaragücü benim için çok değerlidir. Şimdiden çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Gerek altyapı gerek ise gelecek sezon planlamasına başlamalıyız. Ligde kalan 6 haftada alınacak puanlar ligde konumumuzu yukarılara taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalıcı yatırımların, projelerin olmasını gerektiğini belirten Yavaş, "Ankaragücü Yönetim Kurulumuz ile projeler üreteceğiz. Şehrimizin gözbebeği için çalışmalara başlamamız gerekiyor. Alınan galibiyetlerde çok mutlu oluyoruz" dedi.

"YAVAŞ'IN ANKARAGÜCÜ SEVGİSİNİ BİLİYORUZ"

Ankara halkının Ankaragücü ile iç içe olması şehir için çok pozitif bir durum olduğunu belirten Başkanımız Mehmet Yiğiner, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın Ankaragücü sevgisini biliyoruz. Şehrimizde sinerjiyi yakalayarak takımımızı hep beraber yukarılara taşımalıyız. Sayın Mansur Yavaş, gerek projeleri gerek destekleri ile bu sinerjide büyük rol alacaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Başkan Yardımcımız Metin Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a futbolcularımızın imzaladığı 06 numara 'Mansur Yavaş' yazılı forma, sarı lacivert özel yapım tespih ve çiçek takdim etti.