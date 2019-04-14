Ankaragücü'nden Kayseri'de Kritik Galibiyet

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Ankaragücü'nden Kayseri'de Kritik Galibiyet

Süper Ligde 28. hafta maçında düşme potasından uzaklaşmak isteyen Ankaragücü deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Kadir Has Stadı'ndaoynanan mücadelede konuk ekip Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Boyd ve 90+5. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 35'e yükseltirken, sarı-kırmızılı ekip ise 36 puanda kaldı.

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