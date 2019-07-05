Ankaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kaleci Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.
Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon euroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.
YORUMLAR (1)
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Boş transfer , berke var kameni var Volkan var Harun var birde bu geliyor ne yapacaksın bu kadar kaleciyi , Türkiye’de transfer politikası cidden sıfır , al adam akıllı birini arkasında da genç biri olsun tamamdır ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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