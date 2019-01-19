Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Topunuzu Allah'a Havale Ediyorum

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Ankaragücü'nü Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Badou Ndiaye kaydetti.

Maç sonunda sosyal medyadan çok sert bir paylaşımda bulunan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, açtı ağzını yumdu gözünü. Yiğiner yaptığı paylaşıma, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum." yazdı.

İşte o paylaşım: