Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Topunuzu Allah'a Havale Ediyorum
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner sosyal medyadan, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum." paylaşımında bulundu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Ankaragücü'nü Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Badou Ndiaye kaydetti.
Maç sonunda sosyal medyadan çok sert bir paylaşımda bulunan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, açtı ağzını yumdu gözünü. Yiğiner yaptığı paylaşıma, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum." yazdı.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR (72)
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Ankara denince akla bar memur dansöz abartı araba bürokrasi geliyor ama spor vs asla gelmiyorCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Güçlüler olarak oylarımızı Mansur beye vereceğizCevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
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Alısmısınız 6 sıfır yenılmeyeCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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iyi anladık, peki neden böyle konuştu kimleri ve niçin suçladı, daha açık olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ankara arkandayızCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır