Ankara Keçiörengücü, Fransız futbolcu Nzeza ile sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Fransız oyuncu Jodinel Nzeza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Fransız oyuncu Jodinel Nzeza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Jodinel Nzeza ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er