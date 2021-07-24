Ankara Keçiörengücü, Fransız futbolcu Nzeza ile sözleşme imzaladı
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Ankara Keçiörengücü, Fransız futbolcu Nzeza ile sözleşme imzaladı

Ankara Keçiörengücü, Fransız futbolcu Nzeza ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Fransız oyuncu Jodinel Nzeza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Fransız oyuncu Jodinel Nzeza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarına devam eden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Jodinel Nzeza ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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