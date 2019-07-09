Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi

Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren Tekin Arslan'ın eşi ve çocukları, İçişleri Bakanlığına açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme aileye toplam 350 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Daha önce de saldırıda hayatını kaybeden Mesut Mak'ın ailesi bakanlığa açtığı davayı kazanmış, 2018'de karara bağlanan davada aileye 400 bin lira tazminat ödenmesine karar verilmişti.

103 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara'da; KESK, DİSK, TMMOB ve TTB "Emek, Barış ve Demokrasi" mitingi gerçekleştirmek için toplanmıştı. Ancak mitinge terör örgütü DEAŞtarafından hain bir saldırı gerçekleştirilmiş ve 103 kişi yaşamını yitirmişti.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

DEAŞ'ın saldırısında hayatını kaybeden inşaat işçisi Tekin Arslan için; eşi Nebahat Arslan ile çocukları Suna Arslan ve Berfin Arslan bir dava açtı. Davacılardan Nebahat Arslan, Suna Arslan ve Berfin Arslan; Tekin Arslan'ın saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak idarenin hizmet kusuru olduğunu, maddi ve manevi zarara uğradıklarını, idarenin bozulan ekonomik dengeyi yeniden sağlaması gerektiğini ileri sürdü. Açılan davada, mahkeme, maddi-manevi tazminat talebini kısmen kabul etti.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün de davacıların avukatlığını üstlendiği davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığını 350 bin TL maddi-manevi tazminata mahkum etti.

"SOSYAL DEVLET İLKESİNE UYGUN DÜŞECEKTİR"

Kararda özetle şöyle denildi: "Terör eylemlerine şahit olanların hayatları boyunca çektikleri ve çekecekleri zararların daha büyük sıkıntılara yol açacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu zararların, idare tarafından topluma pay edilmesi suretiyle tazmini hakkaniyet gereği olup sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir."

İLK TAZMİNAT DEĞİL

Bakanlık hakkında saldırıda hayatını kaybeden Mesut Mak'ın ailesi de tazminat davası açmış Ankara 12'nci İdare Mahkemesi davayı 2018 yılında karar bağlamıştı. Avukat Barış Yıldırım tarafından Mak ailesi adına İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında açılan 700 bin liralık manevi tazminatında mahkeme her iki kurumun 400 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.