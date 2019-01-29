Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, bugün taraftarlara kapılarını açtı. Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankaragücü, maçı 2-0 kaybetti.

Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunuldu.

STAT 1,5 YIL GECİKTİ

Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu.

(Yeni Şafak)