Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı
Ankara'da yapımı tamamlanan ve ünlü stat Allianz Arena'ya benzeyen Eryaman Stadı, dün oynanan MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor maçıyla açıldı.
Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, bugün taraftarlara kapılarını açtı. Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankaragücü, maçı 2-0 kaybetti.
Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunuldu.
STAT 1,5 YIL GECİKTİ
Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu.
YORUMLAR (8)
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Her yere stad yap cok zengin ulkeyiz yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ülkenın mıllı kaynaklarını boyle boş yapılara harcamak neyın aklı bılemeıyorum TR SPOR DAN GELEN GETIRI BELLI GETIRISI YOK GIDERI COK CIDDI VE BUNU bir başarı gibi göstermek mıllı kaynakların boşa harcanması demek ama nere haftanın 1 gunu acık oda 90 dk sonrası buyuk bır yıkıntı sonuç mıllı servetın heba olmasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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stat güzel olmuş ellerine sağlık aynı özeni bilet satarkende gösterseler kale arkası bomboşken maratomta insanlar üstüste maç seyretti merdiven boşluğu dahil doluydu Ankaragücü kesin ya bu özenmiz bilet satışinda yada sahaya atılan maddelerden cezayı yer güvenlikçilerin ve polislerin varlığıda yokluğuda belli değil hiç bir şeye karışmıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kim. Ac. Ac. Olan. Yok. Kafaniz. Ac. Sizin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ankaragücünü bu dyryma düşürenleri Allah bildigi gibi yapsın takım tekrar küme düşecek bu gidişle yazık....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır