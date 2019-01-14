Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla başkentte su fiyatlarında dev indirime gidildi. Meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle Başkent'teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirim yapıldı.

İNDİRİMLİ TARİFE 21 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu akşam Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında Ocak ayının son oturumunu gerçekleştirdi.

İndirim konut ve iş yerlerindeki tüm aboneler için geçerli olacak. İndirimli yeni tarife, 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

BARAJLARDAKİ SU REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

İndirime gerekçe olarak Gerede'den gelen suyun kısa sürede Ankara'ya ulaşacak olması ve Kesikköprü'den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşmesi gösterildi. Ayrıca barajlardaki su rezervinin de yağışlarla birlikte arttığına dikkat çekildi.

AYLIK ARTIŞ KARARI DA KALDIRILDI

Öte yandan Ankara'da su fiyatlarında ÜFE ve TÜFE'den düşük olana göre yapılan aylık artış kararı da kaldırıldı.

Oturumu yöneten Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen, Gerede'den gelecek suyla beraber indirimleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.