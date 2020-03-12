Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hijyen tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, su faturası borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün hijyen tedbirleri kapsamında aldığı yeni karar paylaşıldı. ASKİ tarafından alınan karara göre, konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecek.

Belediyenin ilgili paylaşımını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da şu ifadeleri kullandı:

Sevgili hemşehrilerim, Hijyen tedbirlerimiz kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'müz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.