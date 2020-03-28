Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında su faturalarına ilişkin sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini durdurdu. ABB Başkanı Mansur Yavaş söz konusu gelişmeye ilişkin, "Zor günleri atlatmanız için imkanlarımız ölçüsünde her gün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Su faturalarına ilişkin alınan tedbir kapsamında, sayaç okuma ve faturalandırma işlemleri askıya alındı.

Söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "İş hayatında çok zor günler geçiren kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve Ankara'da yaşayan hemşehrilerim; hayatınızı kolaylaştırmak ve bu zor günleri atlatmanız için imkanlarımız ölçüsünde her gün yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABB'den su tedbirine yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Buna göre;

1- Tüm konut aboneleri Nisan ayında, Şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırılma yapacaktır.

2- Nisan ayında öğrenci evleri için geçici faturalandırma yapılmayacaktır.

3- İş yeri/ Ticarethane aboneliklerinde Nisan ayında geçici faturalandırma yapılmayacaktır.

Yaşanan olağan üstü dönem sona erdiğinde, tüm abonelerde normal faturalandırma yapılacak ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır."