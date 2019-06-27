Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'ye atadığı yeni yönetim kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştı.

Ardından Halk Ekmek'in yeni yönetimi tarafından Ankara asli ticaret mahkemesinde tescilin reddi kararına karşı iptal davası açılmıştı.

"TEMSİL YETKİSİ, BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'INDIR"

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada ise, '25 yıldır belediye şirketlerinin yönetimi, Ankara Büyükşehir belediye başkanının inisiyatifiyle belirlenmiştir' ifadelerine yer verilmişti:

"Hiç kuşkusuz Büyükşehir belediyesinin temsil yetkisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ındır. Bu yetki hem kanunun gereği hem de halkın talebinin doğal bir sonucudur. Hal böyleyken, belediye şirketlerinde yönetimleri devretmemek için direnmek, farklı yöntemler denemek, hukuksuz olduğu kadar, halkın iradesine de saygısızlıktır.

Ancak ne acıdır ki, Ticaret Sicil Müdürlüğü tartışmalı bir kararla yönetimimizi tescil etmeme yoluna gitmiş, bu karara rağmen dahi iç işleyişte meşruluğu tartışmasız olan yönetim kurulu kararlarımızı işleyebileceğimiz karar defteri eski yönetim ve atadıkları idareciler tarafından bizlerden kaçırılarak, hukuksuz bir şekilde önümüz kesilmeye çalışılmıştır."

TOBB'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin yönetim kurulunun tesciline ilişkin talep Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesindeki Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapıldı.

TOBB'un yaptığı açıklamada, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün kararına dair şu açıklamaya yer verilmişti:

Ticaret sicili faaliyetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 24.maddesi hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı gözetim ve denetiminde ildeki ticaret odası (veya ticaret sanayi odası) bünyesinde yürütülmektedir. Ticaret sicil müdürlükleri, ilgili kanunun ve Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı düzenlemelere ve talimatlara göre işlem tesis etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ticaret sicil faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi yoktur." from Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün de Ticaret Bakanlığı'nın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili yazısında 'Belediyelerin ortak veya yönetici olduğu şirketlere ilişkin temsilci görevlendirme yetkisinin belediye meclislerinde olduğu' ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği talimatı doğrultusunda işlem tesis ettiği öğrenilmiştir."