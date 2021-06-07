Anıl Taşdemir kimdir?

1992 yılında Diyarbakır'da doğdu. Çocukluk yıllarını Diyarbakır'da geçiren Taşdemir, altı yaşında basketbol oynamaya başladı. Lise eğitimine kadar okul ve basketbolu bir arada götürdü. Henüz genç yaşlarında Türkiye şampiyonlukları ile başarıya erkenden alıştı. 2006 yılında ailesi ile Ankara'ya yerleşti.

O dönemlerin en popüler kulübü olan Efes ile el sıkıştı. Sözleşme imzalamasına bir hafta kala bileğinin kırılmasıyla basketbol kariyerine son vermek zorunda kaldı. Aslında hayatının kırılma noktası da burada başladı. Lise öğrenimi boyunca tiyatro yapıyor ve okuldaki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle konservatuvara hazırlanıyordu. Üniversite okuyup okumama arasında gidip gelen Taşdemir bir yandan maddi problemler, bir yandan da bu problemlere ek olarak üniversite hayatıyla karşı karşıya kaldı. Bu zorluklar sebebiyle eğitimini açıktan okuyarak sürdürme kararı alan Taşdemir on sekiz yaşında yedi yüz lira borç para ile İstanbul'a gidiyor.

Zorlu şartlar sebebiyle konservatuvar eğitimini alamayınca, alaylı bir şekilde sektörde büyümek için zorlu bir yola girerek, bir senelik İstanbul macerasının ilk yarısını yılmadan çalışarak para kazanma mücadelesiyle geçiriyor. Maddi durumu ve kalacak yeri olmadığı için tiyatro yaptığı salonun deposunda kalıyor.

Son raddeye geldiği an İstanbul'daki hayatının değişim hikayesi, yapımcı Serhat Turhan'ın onu, sanatçı/yönetmen Oğuzhan Uğur'la tanıştırmasıyla başlıyor. Oğuzhan Uğur'un ünlü olma serüveninin her saniyesinde yanında olan Taşdemir, o dönem birçok şey tecrübe ediyor ve olgunlaşıyor. Geride kalan yaklaşık altı aylık bir süreden sonra, Ankara'ya dönüp edindiği tecrübelerin de katkısıyla tek başına mücadele etme kararı alıyor.

2011 ve 2013 yılları arasında maddi kazanç sağlamak ve hayatını idame ettirebilmek için çıraklık, garsonluk, temizlikçilik, animatörlük gibi işler yapıyor. İş hayatından arta kalan zamanlarda ise kısa filmler çekmeye başlıyor. Kamera konusundaki temel bilgisinin ve zamanla kendisini yetiştirmesinin karşılığını, 2013 yılında Ankara'da bir moda dergisinde işe girerek almaya başlıyor. İki sene içinde çalıştığı derginin patronu Baran Yazıcı ile abi kardeş gibi olmaları ve yine Yazıcı'nın sayesinde geniş bir çevre edinip işi öğrenmesi ivmesini artırıyor.

2014 yılının sonlarında hayallerinde olmayan fakat bu işi yapması gerektiğini hisseden Taşdemir, dergi kurmaya karar veriyor ve Bosslife markasını tescilliyor. 2015 yılında profesyonel olarak ilk ticari tecrübesine, bir arkadaşı ile atılıp, derginin henüz ikinci sayısında ortağından ağır bir darbe alıyor. Arkadaşının bir anda sessiz sedasız kaçıp gitmesiyle, ciddi bir borç ile tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor. Hareket edecek alanı kalmayan Taşdemir'in Boss Life'ı ayağa kaldırma hikayesi burada başlıyor. 2018 yılında Ankara'nın yetmemesinden dolayı İstanbul'a yerleşen Taşdemir, geçen bu altı senelik süreçte yedi ödül alıp dünya markalarıyla çalışıyor.

Avrupa'ya franchise veren ilk Türk dergisi olarak, üniversitelerde programlar düzenliyor. Şimdilerde ise Bosslife TV YouTube kanalını kurarak dijital medyaya yatırım yaparak, 2020 yılında yollarının kesiştiği fotoğraf sanatçısı Murat Arık'la da, BossLife Dergisi'nin 70. sayısına özel, iş dünyasına unutulmayacak bir anı bırakacakları ''70 Çizgi'' projesini gerçekleştiriyor. Fenerbahçe kongre üyesi olan Taşdemir, aynı zamanda Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nde (AFİDER) yöneticilik yapmıştır. Ayrıca, Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (FBİAD), Türk Sanayici İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) üyeliği bulunmaktadır.

Anıl Taşdemir halen BossLife Dergisi'nin imtiyaz sahibi olarak çalışmalarına sürdürmektedir.