Anıl Arıcıoğlu Süper Lig'in gözdesi

17.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:54

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Fethiyespor'un genç forvet oyuncusu Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Ankaragücü altyapısından yetişen ve Fethiyespor'da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu son üç sezondur A Takım'da forma giyiyor. Güçlü fiziği ve top tekniğiyle Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Arıcıoğlu'nun önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

SÜPER LİG'DE 4 TAKIM ANIL'I İZLİYORBu sezon Fethiyespor formasıyla 18 maça çıkarken 4 gol kaydederken 1 asist yapma başarısı gösteren Arıcıoğlu'nu 4 Süper Lig takımı izliyor. Devre arasında Süper Lig'de forma giymeye hazırlanan genç golcü kanatlarda da forma giyiyor.