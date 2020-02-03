Anderson Talisca'ya Palmeiras talip oldu
Çin'deki koronavirüs nedeniyle ülkeden gitmek isteyen futbolculara Anderson Talisca da eklendi. Brezilyalı yıldıza ülkesinin Palmeiras takımı talip oldu.
Çin'de koronavirüs salgını sebebiyle birçok yıldız futbolcu ülkeden ayrılma planları yapıyor. Bu futbolculardan birisi de Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca.
Brezilya basınının haberine göre Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, Talisca için transfer girişimlerine başladı. Kadrosunda eski Galatasaraylı Felipe Melo'yu da bulunduran Palmeiras'ın Anderson Talisca'nın aldığı yüksek ücret konusunda kulübü Guangzhou ile temasta olduğu da gelen haberler arasında.
Palmeiras, Talisca'nın kulübü Guangzhou ile transfer görüşmesi yaparken en azından salgın kontrol alana kadar Talisca'yı kiralamak istiyor.
Haber Videosu: Anderson Talisca'ya Palmeiras talip oldu
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habere bak. geri dönüyormuş. gören de beşiktaşa geliyor zannedecek.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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gel aslanım GS ''a :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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haberi okuyan da beşiktaşa geri geldi sanacak.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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iyiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır