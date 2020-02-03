: Anderson Talisca'ya Palmeiras talip oldu

03.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:12

Çin'de koronavirüs salgını sebebiyle birçok yıldız futbolcu ülkeden ayrılma planları yapıyor. Bu futbolculardan birisi de Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca.

Brezilya basınının haberine göre Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, Talisca için transfer girişimlerine başladı. Kadrosunda eski Galatasaraylı Felipe Melo'yu da bulunduran Palmeiras'ın Anderson Talisca'nın aldığı yüksek ücret konusunda kulübü Guangzhou ile temasta olduğu da gelen haberler arasında.

Palmeiras, Talisca'nın kulübü Guangzhou ile transfer görüşmesi yaparken en azından salgın kontrol alana kadar Talisca'yı kiralamak istiyor.

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