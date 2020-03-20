Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım Futbol hayatını Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı yönetime, "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" mesajını gönderdi.

Anderson Talisca yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye hazır. Brezilyalı futbolcu, 2017-18 sezonu sonunda, siyah-beyazlı kulübün 20 milyon dolarlık bonservis bedelinin karşılayamaması üzerine Çin'in Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutmuştu. 26 yaşındaki oyuncu şu anda Çin'de son derece mutsuz. Yıldız oyuncunun daha önce de Kartal'a dönmesi söz konusu olmuş, yıllık 9 milyon dolarlık ücreti transferi engellemişti.

"YAKINDA DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Salgın sebebiyle ekonomik olarak iflas noktasına gelen Çin kulüplerinin birer birer yıldızlarını elden çıkarmak zorunda kalması Talisca'nın dönüş yolunu açtı. Geçtiğimiz günlerde seyircisiz oynanan Galatasaray maçından önce Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına "Yakında döneceğim" yazan Brezilyalı yıldız, yıllık ücretinde de büyük bir indirime gitmeyi göze almış durumda.

"BEŞİKTAŞ BENİM EVİM"

Talisca'nın menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği ve "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.

(Habertürk)