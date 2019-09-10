Anadolu Efes, Barcelonalı oyuncu Chris Singleton'u transfer etti

10.09.2019 11:49

Anadolu Efes Basketbol TakÄ±mÄ±, geÃ§en sezon Ä°spanya'nÄ±n Barcelona ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Chris Singleton'u kadrosuna dahil etti.

2 YILLIK SÃ–ZLEÅME Ä°MZALANDI

Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyla 1+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirildi.

Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarÄ±nÄ± giyen Chris Singleton, geÃ§en sezon Ä°spanyol ekibinde gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± 35 THY Avrupa Ligi maÃ§Ä±nda 8 sayÄ± ve 4,4 ribaunt ortalamasÄ±yla mÃ¼cadele etti.

CHRIS SINGLETON KÄ°MDÄ°R?

2008-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Florida State Ãœniversitesiâ€™nde oynayan Chris Singleton, 2011 NBA Draftinde Washington Wizards tarafÄ±ndan seÃ§ildi. 2013-14 sezonuna kadar burada gÃ¶rev yapan Singleton, 2014-15 sezonunda ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± deneyimini yaÅŸamak iÃ§in Ã‡inâ€™in Dragons Nanjing ekibinin yolunu tuttu. Ocak 2015â€™te NBDLâ€™in Oklahoma City Blue takÄ±mÄ±na geÃ§en AmerikalÄ± oyuncu, 2015-16 sezonunda Rusyaâ€™nÄ±n Lokomotiv Kuban takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giydi. MayÄ±s 2016â€™da yeniden Ã‡inâ€™e giden baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu sezonu Anhui Wenyi takÄ±mÄ±nda tamamladÄ±. 2016-17 sezonunda Yunanistanâ€™Ä±n Panathinaikos takÄ±mÄ±na transfer olan Singleton, burada iki sezon gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra geÃ§tiÄŸimiz sezonu Ä°spanyaâ€™nÄ±n Barcelona takÄ±mÄ±nda tamamladÄ±.

2016-17 ve 2017-18 sezonlarÄ±nda Panathinaikos formasÄ± ile Yunanistan ÅampiyonluÄŸu yaÅŸayan Singleton, 2017â€™de Yunanistan KupasÄ± sevinci yaÅŸadÄ±. 2016-17 sezonunda Yunan Ligiâ€™nin en yÃ¼ksek verimlilik puanÄ± toplayan oyuncusu olan Chris Singleton, 2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda Yunan Ligiâ€™nin en iyi beÅŸine seÃ§ildi. AmerikalÄ± oyuncu, geÃ§tiÄŸimiz sezon Barcelona formasÄ± ile Ä°spanya KupasÄ± sevinci yaÅŸadÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz sezon Ä°spanya Ligiâ€™nde 40 maÃ§ta 24:45 dakika ortalama sÃ¼re alan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, maÃ§ baÅŸÄ±na 9,6 sayÄ±, 4,4 ribaunt ve 0,8 asist ortalamalarÄ± ile mÃ¼cadele etti.

Euroleagueâ€™de ise 35 maÃ§ta 24,58 dakika ortalama sÃ¼re alan Chris Singleton, maÃ§ baÅŸÄ±na 8,0 sayÄ±, 4,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamalarÄ± yakaladÄ±.

Kaynak: AA