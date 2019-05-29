Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi
7 Haziran'da İstanbul'da hayatlarını birleştirecek olan Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, maç için gittikleri Azerbaycan'da aşk tazelediler.
Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe, Arsenal'ın maçı için Azerbaycan'a uçtu.
AŞK TAZELEDİLER
İngiltere Premier League'ın en gözde oyuncularından Mesut Özil ve 2014 Türkiye eski güzeli nişanlısı Amine Gülşe düğün öncesi Azerbaycan'da aşk tazeledi.
SIKI SIKI SARILDI
Amine Gülşe nişanlısı Mesut Özil'e olan aşkını sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha dile getirdi. Gülşe nişanlısı Mesut Özil'e maç öncesi sıkı sıkı sarıldığı pozunu Instagram hesabından paylaştı.
DÜĞÜN 7 HAZİRAN'DA
Amine Gülşe ve Mesut Özil 7 Haziran'da Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşecek düğün töreniyle dünya evine girecek.
YORUMLAR (10)
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Bazı bayanlar zeki erkek sever zeki erkekde zaten zengindirCevap Yaz Yayından Kaldır
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mesutu kaportacı olarak hayal et, bak bakalım yanında kim var. hayat işte Allah istediğine veriyor yapacak bir şey yok.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kızın ailesi Mesut''un uyuşturucu bağımlısı olduğunu biliyorlar ve kızlarını para karşılığında satıyorlar. yazıklar olsun sizin gibi paraya tapan ailelereCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Para Para Para gözün kör olsun para nasıl bir şeysin sen yaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Para aşkı nelere kadır bi resmin sağına bakıyorum birde solunaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır